Mapenzi yamenifikisha hapa

Mambo zenu nimeona tu-share experience



Kiukweli nimelelewa katika maadili mazuri na wazazi wangu pia wakubwa wangu katika familia yetu ni watu ambao ni mifano ya kuigwa



Ni kweli ninaheshima Sana kwa watu Wa rika zote na ninaonekana kijana smart na miongoni mwa vijana tunaojielewa Sana hapa mtaani , lakini wengi wananitizama hivyo kwa kuwa nimesoma kidogo lakini sina makundi Kama vijana wengine



Mwaka 2016 niliachana mpenzi wangu ambaye kiuhalisia ni msichana ninaye mpenda tangu utoto wangu na hii ilikuwa baada ya yeye kwenda chuo huko mkoani arusha ndipo ikaanza (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) tulienda na hiyo lakini ikafika time mapenzi yakakosa mvuto kutokana na yeye kutotaka kurudi pale alipo pata likizo



Nakumbuka nilianza kuona mabadiliko ya kimawasiliano hivyo nikaanza kujitoa taratibu ili kuepuka maumivu makali siku akiniacha ,Basi nakumbuka siku moja mishale ya saa 2 usiku iliingia message ikisomeka hivi "NAOMBA USINITAFUTE ,NIPO KWENYE MAHUSIANO SERIOUS" ..Nilikua barabarani nakumbuka niliwaza hata kujirusha ili nigongwe na gari lakini nashukuru Muumba aliniepusha na hill



Pia nakumbuka ndiyo ilikuwa siku yangu ya kwanza kuvuta bangi ,nakumbuka machozi yalikua yakinitoka taratibu nikiwa njiani nika ghairi kurudi nyumbani nikaenda katika Bar moja ,nikaagiza vinywaji vikali kisha nilipo maliza hapo nijaenda katika vijiwe vya bhangi ambavyo obvious vinafahamikaga na kila mwana mtaa



Nakumbuka nilivuta Sana kisha nikarudi zangu home baada ya hapo niliamua kuishi pekee ,bila ya marafiki wengi na wanawake kabisa



Basi nikaanza tabia ya kila jioni lazima nijisogeze kwenye bar za uchochoroni kupata moja mbili na nilikuwa naingia bar zilizo jificha ili kukwepa watu wanao Niona Kama mtu Wa maana kumbe wakati huo Mimi najiona mtu nisiye na maana



Ikawa hivyo sasa Malaya wengi wakawa katika mzunguko wangu muda mwingi nikajikuta nalala nao hovyo hovyo ,na Kama ujuavyo Malaya hawanaga nongwa Leo unalala na huyu kesho yule / mchana huyu usiku yule.. Sio siri watoto wanayaweza sanaa pia wanajiachia mpaka raha



Sasa imefika wakati ngono imekuwa Kama kilevi kwangu yaani karibu kila siku lazima nifanye ngono na Malaya tofauti

Imefika wakati napenda bangi na pombe zaidi ya Sana'a



Na msimamo wangu umebaki ule ule sihitaji marafiki

Kiukweli stress zimenitoka kabisa siku hizi hata juzi Kati nimekutana na huyo msichana aliye niachaga nikakuta hata sishtuki nikampungia Mkono tu,kisha nikaendelea na safari zangu



Kwa nilivyo muona alikuwa ni MTU aliyehitaji nimpe hata dakika 5 za mazungumzo lakini haikuwa hivyo ,nilikuwa sizioni status zake za WhatsApp kwa miaka Kama mitatu ila kwa kuwa Mimi sikufuta namba yake najikuta nimeanza kuziona inamaanisha ameisave tena namba yangu ila angejua hata mpango Wa kuwa kwenye mahusiano sina



Pombe ,ngono na bangi ni wamekuwa washkaji zangu Sana , ukiwaona hao ujue na Mimi nipo



LIFE GOES ON BY 2PAC is my one of my favorite song ever

"Bury me smiling with Gs in my pocket

Let every rapper rock at my funeral

Let those hoes I used to know from way before

Kiss from head to my toes"



Karibuni K-VANT pembeni tonic na Limao ,sina muda