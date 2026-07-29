Malema: CCM, na vyama vya ukombozi vinakufa kifo cha asili

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Mwenyekiti wa chama cha EFF, Julius Malema, alisema kuwa vyama vingi vya kihistoria vya ukombozi barani Afrika vimekamilisha dhamira yao ya awali ya kupata uhuru wa kisiasa, na vinapaswa kukubali kwamba kila vuguvugu la kisiasa lina ukomo wake wa kiasili.Alivitaja vyama kama vile CCM cha Tanzania, ZANU-PF cha Zimbabwe, SWAPO cha Namibia, FRELIMO cha Msumbiji, na ANC cha Afrika Kusini.Malema alidai kuwa vyama vya aina hiyo vipo katika hatari kubwa zaidi ya kuanguka kutoka ndani vyenyewe kuliko kushindwa na wapinzani wao wa kisiasa. Aliongeza kuwa, kama ilivyo katika mazingira ya kiasili, kizazi kipya cha viongozi na vyama vipya vya kisiasa lazima hatimaye kiibuke ili kukabiliana na changamoto za baadaye.