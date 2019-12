Magufuli tusaidie wahitimu UDSM tupate vyeti na transcript mapema

kwaiyo moja kwa moja umeona anaefaa kujibu tatizo lako ni namba 01. umeruka msusuru woooote wa wahusika paka kwa namba moja.



pamoja na kubahatika kupata elimi ya chuo kikuu bado hujaelewa kua we need stronger institutions and not expect a single person to solve all the country’s problems..



na wewe umekua miongoni mwa wale vijijini, the help-less, wanaosubiri wapate maji baada ya namba 01 kupata ziara huko na kumpigia simu katibu wa wizara ya maji, huku allocated budget ya maji ikiwa disbursed at shoe-number percent.



kweli kusoma si kuelimika!