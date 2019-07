Leo IKULU Bashe kaanza vizuri japo kakosea

Gwallo said: Mkuu japo naona kama unajibu jambo ambalo Bashe amelisema au kulianzisha pamoja na kwamba sijui ni nini na wewe huelezi....naunga mkono wakenya waende kwa wakulima kununua mahindi yao...hao walanguzi wa katikati ni wabaya sana na kuwagandamiza wakulima !! Click to expand...

Mimi sikubaliani kabisa kuwepo kwa madalali/watu wa kati/walanguzi.Ila kwenye biashara intermediaries huwa zipo. Kama ambayo una hela unamtumia mtu, kuna bank au mobile money kama mtu kati.Shauku yangu, warasimishwe ili naoa mfumo uwatambue. Likifanyika kila mmoja ana-win.Mbona hatuendi kununua Cement Tanga au Mbeya au kokote. Tunanunua kwa retailers ambao nao wananunua kwa wholesalers.Tukirasimisha mfumo, tunaongeza mzunguko wa fedha katika organized systems.Ila kama Serikali ikiamua, mimi ni nani kuzuia mambo hayo yasifanyike. Maana jana nimeona moja ya lecture the boss is always right. So far if that is true, I can just advise professionally na sio vinginevyo.