Kwanini wanawake wasioolewa wako tayari kuwa sidechicks?

cariha said: Hafu ukitoka na mume wa mtu anajielewa wako vzuri kila sector hakubani bani pia ni mtu aliyetulia tofauti na vijana wabahili hafu wanakupanga wanawake kwa wingi. So waume za watu wana kiasi pia ni safe tofauti na kijana Click to expand...

About future? How unadhan utalast na mume wa mtu? Coz unajua in the end utarud to square one wkt mume wa mtu ataenselea na mke wake...I think wadada mjijengee uwezo wa kusema No.