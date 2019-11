Kwa nini Bongo hakuna watoto matajiri?

Marekani kuna market kubwa, karibia kila biashara ambayo hao watoto wanafanya wakija kuifanya tanzania hawatapata mteja hata moja, Tanzania utakuja kutengeneza bustani unategemea utapiga hela ya kutosha kuajiri watu? Marekani watu wanalipa hela nyingi na wenye bustani ni wengi. Programmers vilevile tu, bongo hata smartphone watu hawana, wenye nazo 90% hawajui kuzitumia, unategemea utengeneze app iwe hit? kama sio ya udaku forget it, wengi hata kuitumia hawatoweza.



Swala ni markets tofauti tu, Tanzania vitu vya kuingiza hela ni vya kawaida kama manufacturing industry, tech bado sana, inahitaji mapinduzi ya kutosha na watu kuelimika kitu ambacho ni biggest challenge. Alafu wengi maskini, ukimchaji mtu hata buku tu kumpa service flani kazi unayo, unless its really really necessary forget it no one will give u that money, hiyo ni income ya mtu ya siku mbili kumbuka.