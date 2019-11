Msumari ukiingia kwny mbao kwa nyundo then utatolewa kwa Nyundo-M7



M7 aliingia madarakani kijeshi then hata kutoka kwake madarakani itakua kijeshi tu,mambo ya uchaguzi ni kupoteza muda tu.



Kama kweli wanaharakati wa huko wana nia ya kumuondoa jamaa then the hard way is the only way.



MSITUNI ndio solution pekee.