Sonship
JF-Expert Member
- Apr 13, 2021
- 324
- 400
🏡 KIWANJA KINAUZWA – KIBAMBA KWA MANGI, UBUNGO
Unatafuta kiwanja kizuri kwa ajili ya makazi au uwekezaji? Hiki ndicho fursa yako!
📍 Mahali: Kibamba Kwa Mangi, Wilaya ya Ubungo
📐 Ukubwa: Meta 20 × 25
💰 Bei: TSh Milioni 14 tu (maongezi yapo)
✅ Umeme upo karibu
✅ Maji yapo karibu
✅ Barabara ya gari inafika moja kwa moja hadi kwenye kiwanja
✅ Umbali wa takribani km 1.5 kutoka lami ya Morogoro road
🏍️ Bodaboda: Nauli TSh 1,000–1,500 tu
📞 Wahi kuwasiliana sasa:
0675 065906
Unatafuta kiwanja kizuri kwa ajili ya makazi au uwekezaji? Hiki ndicho fursa yako!
📍 Mahali: Kibamba Kwa Mangi, Wilaya ya Ubungo
📐 Ukubwa: Meta 20 × 25
💰 Bei: TSh Milioni 14 tu (maongezi yapo)
✅ Umeme upo karibu
✅ Maji yapo karibu
✅ Barabara ya gari inafika moja kwa moja hadi kwenye kiwanja
✅ Umbali wa takribani km 1.5 kutoka lami ya Morogoro road
🏍️ Bodaboda: Nauli TSh 1,000–1,500 tu
📞 Wahi kuwasiliana sasa:
0675 065906