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🏡 KIWANJA KINAUZWA – KIBAMBA KWA MANGI, UBUNGOUnatafuta kiwanja kizuri kwa ajili ya makazi au uwekezaji? Hiki ndicho fursa yako!📍 Mahali: Kibamba Kwa Mangi, Wilaya ya Ubungo📐 Ukubwa: Meta 20 × 25💰 Bei: TSh Milioni 14 tu (maongezi yapo)✅ Umeme upo karibu✅ Maji yapo karibu✅ Barabara ya gari inafika moja kwa moja hadi kwenye kiwanja✅ Umbali wa takribani km 1.5 kutoka lami ya Morogoro road🏍️ Bodaboda: Nauli TSh 1,000–1,500 tu📞 Wahi kuwasiliana sasa:0675 065906