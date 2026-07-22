Plot4Sale Kiwanja kinauzwa Kibamba kwa Mangi

Plot4Sale Kiwanja kinauzwa Kibamba kwa Mangi

Sonship

Sonship

JF-Expert Member
Joined
Apr 13, 2021
Posts
324
Reaction score
400
🏡 KIWANJA KINAUZWA – KIBAMBA KWA MANGI, UBUNGO

Unatafuta kiwanja kizuri kwa ajili ya makazi au uwekezaji? Hiki ndicho fursa yako!

📍 Mahali: Kibamba Kwa Mangi, Wilaya ya Ubungo
📐 Ukubwa: Meta 20 × 25
💰 Bei: TSh Milioni 14 tu (maongezi yapo)

✅ Umeme upo karibu
✅ Maji yapo karibu
✅ Barabara ya gari inafika moja kwa moja hadi kwenye kiwanja
✅ Umbali wa takribani km 1.5 kutoka lami ya Morogoro road
🏍️ Bodaboda: Nauli TSh 1,000–1,500 tu

📞 Wahi kuwasiliana sasa:
0675 065906

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