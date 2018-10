Kigogo wa Barrick aikaanga kampuni ya ACACIA

TUJITEGEMEE said: Mkuu kama mwana JF na mwanasheria na mtafuta habari mzuri, unaweza kutusaida vifungu vya sheria ama za kwetu ama za kimataifa ama za nchi ilikosajiliwa BArrick ili tusimamishe mchakato huu mpaka makubaliano yafikiwe baina yetu na wao(barrick)? Click to expand...

Hatuwezi kusimamisha chochote, kwa sababu we have nothing to do with Barrick. We have everything to do with Acacia, and not Barrick, kuna vitu nikivisema humu, nitaonekana mtovu wa nidhamu kwa sababu baadhi ya wahusika wa majadiliano na Accia, sio tuu ni walimu wangu pale UDSM, bali wengine ni ma supervisor wangu wa LL.B dissertation, I don't know ni kwa nini walikubali kufanya negotiations na mtu ambaye is not part to contract, Barrick, na kumuacha Acacia ambaye ndiye mhusika mkuu!.Barrick anaweza ku offload shares zake ndani ya Acacia, kwenye hostile takeover, bila Acacia wenyewe kujua kwa kuiuza kwa Mchina Ile 64% ya Barrick ndani ya Acacia, hivyo kujikuta hatuna wa kuzungumza naye!.Tanzania kwenye multinational corporates negotiations, ni waupe na watupu kama vilaza wa chekechea.Nikupe mfano mdogo wa kusikitisha.Kwenye mkataba wa Richmond, kulikuwa na kipengele kuwa uamuzi wa MIGA ni final na conclusive, tukasaini.Kisha tukavunja mkataba baada ya kuhakikishiwa hatutashitakiwa.Tulishitakiwa, tunashindwa, tukadaiwa fidia, tukajidai hatulipi, kiukweli, tulilipa every cent Kwa siri!. Baadhi ya wanasheria wetu, tena wenye majina makubwa, na wengine Wana titles kubwa, hadi ma professors lakini ni bure kabisa!.