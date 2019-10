Kauli za kipuuzi za viongozi wa kisiasa dhidi ya vyombo vya dini zinapaswa zipingwe vikali

kagoshima said: Kiongozi Ukianza kuingilia mambo ya imani jiandae kupata tabu sana Click to expand...

Huu ni upuuzi, dini zinapumbaza sana watu, watu mmekuwa na imani kwamba suala la dini ni untouchable! Nani kakwambia? yaani watupigie kelele kutwa nzima usiku kucha watoto washindwe kufanya homework kisa wewe unasali? ujinga gani? hatuwezi kukubali, hakuna anayekatazwa kusali hata wakatoliki wana misa ya kila siku asubuhi lakini hawajawahi kuwa kelo, wanapiga kengele kwa dakika moja wanasali kimya na mungu wao. Sasa hawa ambao wana mungu ambaye ili awasikie lazima watuwekee spika huyo mungu wao ni questionable! Let us go back to the drawing board and use our common senses.