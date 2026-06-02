Kama kweli mnajiamini mguseni Mtanganyika Dr. Emanuel Nchimbi

figganigga said: Baada ya kufanya mliyofannya kwa Balozi Humprey Polepole mnafikiri mtaweza fanya kwa Nchimbi pakalike? Jaribuni Click to expand...

Wameua maelfu watashindwa mmoja?Mkuu 'figga', hawa siyo watu wa kuwaambia lugha hiyo uliyotumia hapo; haina maana yoyote kwao wakiwa wanajuwa wanao ma-rear Admiral na majenerali na makamishina wa polisi na "Usalama wa waovu" nyuma yao.Kama Nchimbi kweli analololote la maana; angefanya kazi kubwa huko ndani ya chama chake kilichotekwa toka mikononi mwa hawa waovu.haya mambo ya kusema tu na kulinda uTanganytika wake huku haonyeshi juhudi zake hata katika chama, haitusaidii sana waTanzania tunaohitaji mabadiliko makubwa ndani ya taifa hili; mabadiliko ambayo CCM hawayataki kwa sababu ya kulinda maslahi yao tu!huwezi kuwaambia waTanzania wampiganie Nchimbi kwa sababu ya uTanganyika wake tu.