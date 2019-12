Jitihada za wanasayansi kufika mbingu ya 3{peponi}

simba songea said: mkuu nitajibu swali la 3. na hiyo Logic yako...maswali mengine nitayaletea topic kama nilivyosema.



nianze na la 3. [Ufunuo 7: 9] inatuambia kwamba kutakuwa na "umati mkubwa mbinguni ambao hakuna mtu anayeweza kuhesabu" [MARKO 16:19] Yesu alipokwisha kuwaambia maneno haya, alichukuliwa juu mbinguni, akaketi upande wa kulia wa Mungu.



USHAHIDI WA WANASAYANSI KUNA MBINGU;

NASA/JPL/MALIN SPACE SCIENCE SYSTEMS "Pengine huenda sio ziwa kubwa sana , alisema Profesa Orosei kutoka taasisi ya maswala ya angani inayohusika na asili ya nyota na viumbe vyengine vilivyopo mbinguni', alimbaye ndiye aliyeongoza utafiti huo uwepo wa ziwa sayari ya mars. Click to expand...

Mkuu, asante kwa mrejesho ingawa umejibu kinyume chake na shallow to some extent. Rejea swali langu na rudia kusoma majibu yake uliyotoa..! Umejaribu ku-cite maandiko ya Biblia but think this way, kuna watu hawaamini kwenye dini na wao huwamini kwenye sayansi or Mizimu.