Je, ni kweli watu weusi tuna akili ndogo?

Binafsi naamini wote tuna akili sawa; I mean, generally hakuna mwenye akili ndogo wala kubwa kati ya mtu mweusi na mtu mweupe. Isipokuwa nitakubaliana na yule atakaesema sisi watu weusi akili zetu hatuzitumii ipasavyo, kwa uwezo wake unaotakiwa. We don't usually unlock our fully mental capabilities ila akili tunazo sawa tu na whites.



Sasa swali ni kwanini hatuzitumii akili zetu ipasavyo? Ukiniuliza mimi nitakwambia ni matokeo ya kimkakati ya waliotutawala. Walihakikisha wanatubadili kiakili kwanza, once and for all, ndo maana walitumia mbinu za kiimani, kupandikiza hofu. It's all about mind game. Walijua mtu mwenye hofu ni rahisi sana kumpeleka kama unavyotaka.



Ukitaka kuamini kuwa ni mchezo wa akili tu - Chunguza utagundua kuwa South Africans wanajiona bora kuliko mataifa ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, North African wanajiona bora kuliko South Africans, Waingereza wanajiona bora kuliko Wamarekani, Wajapan wanajiona bora kuliko Wakorea and the list goes on. Na sababu si kwamba wana akili kubwa... naaaaah... - bali ni maendeleo. Baada ya kutawaliwa kiakili tulishindwa kufanya maendeleo na tunashindwa kufanya maendeleo kwasababu nyingi. Mfano walituletea dini ili tuwe submissive; matokeo yake mpaka leo watu tuko busy na dini ambazo wao waliozileta hawana habari nazo. Wao wako busy viwandani wanaunda magari, sisi tuko busy makanisani tunaomba miujiza ya magari. Wao wako busy na cloud seeding sisi tunaamini mvua inaletwa au kuzuiwa na mwenyezi Mungu.



Sisi mtu ana PhD lakini bado anaenda kwa mganga wa kienyeji ili mambo yake yaende,... tatizo hapo sio akili ndogo bali matumizi ya akili ni madogo. Kama unabisha... tuingie mtaani leo tufanye utafiti ni Watanzania wangapi wanaamini kuwa wanaweza kutegemea akili zao kwa 100% pasipo kutegemea kitu kingine chochote katika kufanikisha mambo yao. I am sure, wengi wana ile 'hofu ya Mungu' waliyofundishwa kanisani ambayo sote tunajua inakukataza usizitegemee akili zako. Now, do you expect mtu mwenye imani hii ataitumia akili yake sawasawa? Never.



Kafanye utafiti huo huo kwa whites; kawaulize kama wanaweza kutegemea akili zao kwa 100% pasipo kutegemea kitu kingine chochote katika kufanikisha mambo yao. You'll be surprised brother.



Kwa hiyo, hii notion itabadilika siku tuki-catch up to their speed of development. Otherwise sisi wenyewe tutaendelea kujidharau hata kabla wao hawajatudharau. Jiulize, kwanini kila kitu kinachoonekana ni bora tunakiita 'cha kizungu' - yaani mpaka kuna panzi wa kizungu eti... seriously?!!!!???



Tuache woga, tutumie akili zetu sawa sawa. It is " THINK AND GROW RICH"... sijawahi sikia "BELIEVE AND GROW RICH" au "PRAY AND GROW RICH". Sisemi watu wasisali au kuamini, ila ni vyema tukatumia akili zetu hata katika imani pia.



They are not born better than us, but they use their minds to the max to become better than us. So it's NURTURE not NATURE.