I need a father figure Psychologist

Habari za humu jf, naamin humu ninaweza kisaidiwa kupata au kupewa ushauri kuhusu hali yangu ya maisha.



Mimi ni kijana wa umri wa miaka 24, nimehitimu tu mwaka jana Shahada yangu katika Chuo kimoja wapo hapa Dar es salaam.



Katika maisha yangu nimekulia sana kwa mama yangu yaani mpaka ninafikisha miaka 18 sikuwahi hata kumuona baba yangu mzazi yaani maisha yangu yote nimekulia kwa mama, bibi pamoja na ndugu wengine wa mama.



Nashukuru Mungu kanisaidia nimesoma na ninamaisha yangu lakini ninajiona nina mapungufu makubwa sana katika maisha yangu hali ambayo najaribu kujizuia kutokujiona katika hiyo hali ninashindwa.



Pia I have no confidence mimi kama mimi katika maisha yangu ndio ninavyojiona, yapo mengi sana but I need some one close to help psychologically to be and to stand as a man kwa sababu ninajua kuna kitu nilikosa katika maisha yangu so nahitaji mtu wa kunisaidia katika hilo.



Please kama kuna mtu as psychologists alishawahi kudeal na issues za boys ambao wamelelewa na single mothers akawashauri wakastand wenyewe please mnisaidie



