Hivi hii system haiwezi kutumika na Makonda na wengineo???

Hello JF..Merry Christmas Everyone...Wazungu walituwahi wakaweka miundo mbinu mizuri huko chini kwa chini kwa ajili ya choo na floods...Sasa,hatuwezi kuanza kubomoa na kuanza kujenga hio miundo mbinu na sisi..(ingawa inawezakana in the future, LOL)But nimeona kuna hii system sio mpya..ila inaonekana ina trend mitandaoni...Ni kuchimba mashimo ya choo yasiyojaaHivi si neema kwetu watu wa africa?Kumbe hatuna haja ya kubomoa miji...lol...Sasa kama hayajai...Si Makonda na wengine.. wangei adopt hizi system kwa kujenga Public Toilets????Miji gani haina Public Toilets?lolHii topic ningependa kusikia kwenu but more important kutoka kwa ma engineer..is this the way foward..?Link hii hapa New Mashimo ya choo yasiyojaa (Bio digester septic system) at TSh 2,500,000