Hili Jambo limenisikitisha Sana

Hapa kwetu tuna jirani yetu anaitwa Victor ambaye ni mshikaji wangu Sana na pia huyo Victor ana mke.victor anampenda Sana mke wake amemfungulia biashara lakini pia amemnunulia gari aina ya mark x.

Nikiwa nipo maeneo ya sinza Kuna issue moja nashughulikia nikamuona mke wa Victor akiwa na jamaa fulani me binafsi simjui wanaingia gesti moja honestly sikuamini macho yangu nikajiuliza mbona huyu demu anapewa kila kitu na Victor inakuaje anamfanyia Huu upuuzi.



Lakini pia huyu demu amechangia percentage kubwa ya mafanikio ya Victor kipindi wapo kwenye uhusiano before ya ndoa kuna kipindi fulani Victor alikuwa Hana kazi na demu kwao kidogo kulikuwa na hela alikuwa anamuomba baba yake alafu akipewa hiyo hela anampa Victor na baadhi ya matumizi alikuwa ana toa yeye cos pia alikuwa na kazi before hajasimamishwa.



So nikabidi nisimwambie mshikaji wangu Victor nionane na mke wa Victor nijue tatizo ni Nini?kwel tukaonana na mkewe nikamwambia Kuna mtu unatoka naye kimapenzi na niliwaona sinza akakubali kwel amechepuka so nikamuuliza kwa Nini unafanya upuuzi Kama Huu? kabla ajanijibu akaniuliza umemwambia Victor me nikamjibu ukweli sijamwambia



Cha msingi ujibu swali nililokuuliza ndo akaanza kunieleza akaniambia mme wangu Victor Hana uwezo wa kuzalisha mwanamke ingawa amenifisha mpaka leo na pia kunisingizia kwa familia yake ninatatizo za uzazi ndomaana ninachelewa kubeba mtoto kutokana na pressure ya familia yake kutaka mtoto kwangu lakini mwenye tatizo ni Victor na me ikabidi ni mfichie aibu yake na nisiwaambie ukweli familia yake.



Nikamuuliza wewe ulijuaje Victor anatatizo Hilo la kutozalisha akanijibu siku moja wakati tupo na Victor nyumbani baadae Victor akatoka kwenda dukani na akaacha simu yake kwenye charger inacharge Mara kidogo nikasikia simu yake inaita nikabidi nipokee aliyepiga simu akaniuliza wewe ni Nani maana me nataka niongee na Victor nikamjibu me ni mke wake na yeye ametoka kidogo atarudi muda si mrefu yule aliyenipigia simu akaniuliza Tena ni kweli wewe ni mke wa Victor?



Nikamjibu ndio akaniomba no zangu za simu me nikamuuliza za Nini? Akanijibu Kuna Jambo la muhimu nataka tuongee kuhusu mume wako ikabidi nimpe.





Tukafanikiwa kuonana na akanieleza yeye ni doctor binafsi wa Victor ndo akaniambia Tatizo aliyonayo Victor na pia akasema Victor hakuniambia Kama ana mke tukazungumza mengi na pia na me nikamueleza ya kwangu mambo yakaisha



So tutakubaliana awe anampa madawa ya kumponesha hata Kama hayatamponesha mdanganye amepona ili hata nikishika mimba ya mwanaume mwingine iyonekane ya kwake.Hayo ndo yakawa mwisho wa maelezo ya mke wa Victor kwangu me kiukwel nilichoka kuanzia kimwili Hadi kiroho nikaona si budi hayo mambo yao niwaachie wenyewe wapambane na Hali yao.



NB: kupitia maisha ya Victor na mkewe yamenifunza kitu kwenye maisha yangu kiukwel duh! Kweli familia Zina Siri nzito.