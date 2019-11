Happy Birthday CONTROLA

26 Nov

Tarehe kama ya leoMkoa wandani ya Wilaya ya. Kijiji kimoja cha kuitwa "" baba na mama wa CONTROLA walibahatika kupata mtoto wao wa kwanza waliempenda kupita maelezo,wakati CONTROLA akizaliwa alitoa kilio cha hatari ila kwa upande wa wazazi wake wao walikua wakichekelea kwa furaha "isiyoelezeka"Kila mtu na siku yake hii leo ni "" namshukuru Mungu kwa yote aliyonipitisha kwa miaka iliyopita,kanivusha mabonde na milima kaniepusha na hatari mpk sasa nina amani furaha afya tele "" si lolote si chochote ila ni Upendo tu wa pekee alionaoFather in heaven juu ya maisha yangu,nina kila sababu ya kusema "asante", YES asante baba kwa kunifikisha siku hii ya leo. CONTROLA umekua mfano kwenye maisha yangu, umekua role model wangu,kupitia wewe CONTROLA nakuahidi Munguakinipa uwezo wa kufika mwakani tarehe kama ya leo nita kusuprise kupitia yote ninayojifunza toka kwako CONTROLA Nakupenda CONTROLA nakuhusudu CONTROLA naku naku naku naku kila kitu my one and only CONTROLA Nani kama mama - Christian bellaUso wangu - Emmanuel MgogoSimama Jitukuze - Mercy MasikaChizoba - RudeboyVirtuous Woman - FlavourNikumbushe - NandyLove song - EtanaCoat of many Colours - Dolly PartonI'll Remember you - Kenny RogersUsiende mbali - JulianaMmmh - Willy PaulHappy Birthday once Again CONTROLA