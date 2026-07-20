End of an Era; Cristiano Ronaldo na Lionel Messi

Hawa miamba wamefanya ulimwengu umefurahi sana kila mmoja kwa nafasi yake kwa kile ambacho wamekionyesha kwenye mpira wa miguu.Ni asilimia ndogo sana wanaweza kuwepo kwenye kombe lijalo la dunia kulingana na umri wao na jinsi soka lilivyobadilika kwa kutoa nafasi kwa vijana zaidi, hivyo kasi yao haitoweza kuendana na mahitaji.Tunashukuru sana kwa kuwashuhudia hawa watu.Pichani:Mmoja analia akiwa na medali shingoni, mwingine analia kwa sababu hajapewa Uzbekistan ili awapopoe za kutosha.