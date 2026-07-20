End of an Era; Cristiano Ronaldo na Lionel Messi

End of an Era; Cristiano Ronaldo na Lionel Messi

Jobless_Billionaire

Jobless_Billionaire

JF-Expert Member
Joined
Aug 9, 2022
Posts
5,157
Reaction score
13,006
Hawa miamba wamefanya ulimwengu umefurahi sana kila mmoja kwa nafasi yake kwa kile ambacho wamekionyesha kwenye mpira wa miguu.

Ni asilimia ndogo sana wanaweza kuwepo kwenye kombe lijalo la dunia kulingana na umri wao na jinsi soka lilivyobadilika kwa kutoa nafasi kwa vijana zaidi, hivyo kasi yao haitoweza kuendana na mahitaji.

Tunashukuru sana kwa kuwashuhudia hawa watu.

Pichani:
Mmoja analia akiwa na medali shingoni, mwingine analia kwa sababu hajapewa Uzbekistan ili awapopoe za kutosha.

FB_IMG_1784539035623.jpg
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register