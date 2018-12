Dully Sykes Ft Mr Blue &Joslin - Dhahabu(Lyrics)

Intro



Ohh! ai say ai ai

Ohh! mama ei, oi ei ei ei

Say ei ei



Verse 1 - Dully Sykes



Nakupenda maa!

Basi njoo maa!

Nikila saa kabisa! uko kwa kichaa!

Girl just listen,tuishi kama

heaven

Nakuweka kwenye top 10

Nadata na reception

Mi nachoka hoi, pande zote huniboi

Niite baby boy to me, achana na

toy

Dozz pipo doz mapozi

Sasa dozi na hisia za machozi





Kiitikio

Oh! oh! oh! yaani soo!

Nimepata dhahabu mtoto wa kariakoo

Mtoto anavutia kila upande ooh!

Mtoto anakomesha mpaka mabishoo

Oh! oh! oh! yaani soo!

Nimepata dhahabu mtoto wa kariakoo

Mtoto anavutia kila upande ooh!

Mtoto anakomesha mpaka mabishoo



Verse 2 - Joslin



Mara ya kwanza nilikutana naye kiutani

Nikampa hi! huku akinishika shavuni

Am a Josline a.k.a mpendwa na watu

Kwasababu mi naflow style zaidi ya tatu

Ye kashtuka kanifagilia

Hakuamini kama 'Basi' nimewaimbia

Mshkaji mmoja hivi ndo uliofuatia

Mara akatikisa kichwa kifuani akaegemia

(Ghafla akaanza kulia)

Huku akinishika kwa hisia

(Wasiwasi ukanijia)

kumuona demu anaridhia

Anadai anazimika nnavyo flow

Nambusu mpaka mwisho, yaani naweka fullye

Hisia zangu kwenye muziki zinachoma

Ndo sababu kubwa iliyomfanya anipende sana

Mtoto mzuri ukimwona utampa heshima

Mi namuita dhahabu ndani ya

kariakoo nzima





Kiitikio

Oh! oh! oh! yaani soo!

Nimepata dhahabu mtoto wa kariakoo

Mtoto anavutia kila upande ooh!

Mtoto anakomesha mpaka mabishoo

Oh! oh! oh! yaani soo!

Nimepata dhahabu mtoto wa kariakoo

Mtoto anavutia kila upande ooh!

Mtoto anakomesha mpaka mabishoo





Verse 3 - Mr Blu



U-Lonely tena bye, mi nafurahi

Niko sehemuza majani, kichwani

niko high

Namuona manzii maskani, yuko

so fly

Mi nawahi, najigeuza Dully namfuata

nampa hi

Nimeshaini kama Mully, kadata

mtoto hakatai

Anangaa kama Gold

Yeah! yeah! yeah! yoah!

Anaita kama bling thing

Kama dhahabu, amefika kwa King

Queen wa kheri na ajabu

Anakila sababu, asipate tabu

Nimezimika ajabu...sana tu

Yoah! Hapendi pesa, hapendi show

Yeah anampenda Blu

Washamteta hasemi no!

Ye anawaona fool

Noma na kabaisa ajulikana mpaka kwetu

Steve unataka kumjua?

Master J twenzetu





Kiitikio

Oh! oh! oh! yaani soo!

Nimepata dhahabu mtoto wa kariakoo

Mtoto anavutia kila upande ooh!

Mtoto anakomesha mpaka mabishoo

Oh! oh! oh! yaani soo!

Nimepata dhahabu mtoto wa kariakoo

Mtoto anavutia kila upande ooh!

Mtoto anakomesha mpaka mabishoo





Bridge - Dully



Ohhhh! Unasifiwa style

Una bonge la smile

Nila 'am telling', napenda yako smile

Popote najinadi (2x)

Hakuna wa zaidi, hata awe P.Diddy

Oh my girl sema chochote nikugee

Mtoto unakata, hapo mi ndo nadata

Kiuno nakamata, oh! raha nazipata

Raha nazipata

Go! go shorty

Washa mi nidate,no story

Unaponipa mate, ona sasa wameshaanza hao

Nishikie, na sa walete gan tena zao



Repeat Chorus