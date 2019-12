Dhana ya wanawake kuwa "cheap" ni potofu

kawoli said:

Oya tazama jogoo na beberu wanavohangaika. Cheki hata mbwa na mzee Simba wanavohangaishwa. Hiyo ndio nature. Tofauti na hapo mwanamke no cheap tu na wanaliwa kimasihara Kama kawaida. Wewe vp?



nature inamtaka mwanamke awe expensive bhana. Sio lazima gharama ya pesa au vitu ila hata muda walau kidume upate shida kidogo.

Hakuna cha kitu hicho 'nature'! Nature inatengenezwa na jamii! Kinachoitwa Nature ndo kinamtesa mwanamke hadi leo! Kwanza unachokiita nature si nature, ni perception!Discrimination na oppression is a result of what is so called nature, which is really not nature but myth ambayo pia ni constructed and therefore it can be deconstructed!Suala la mwanamke kuwa mgumu Kama ni nature nani ameiondoa hiyo nature mpaka waanze kuliwa kimasihara? Kwa mada niliyoisemea, hakuna nature, ni experience!And mind you, experience is the lowest level of knowledge, inakusaidia kutoa majibu kwa kuangalia Hali ilivyo na si uhalisia!Utasema mwanaume siwezi kuosha vyombo, kwa sababu nature ni mwanamke ndo anaosha! Nature gani hiyo?Hakuna nature inayotaka mwanamke awe mgumu wala mwepesi, ila ni mtizamo, na dhana iliyotengenezwa na jamii! Hakuna nature iliyotengeneza mwanaume awe mwepesi! Ni dhana! So don't mix nature and experience!It's very impossible kwa nature kubadilika! Mfano wa nature ni mwanamke kunyonyesha na kuzaa! Mwanaume kuproduce sperm! Hiyo ndo nature, haibadiliki! Lakn wepesi au ugumu, siyo nature, ni dhana ambayo jamii imetengeneza tu!Kuchanganya dhana ndo kunatufanya tuje na conclusion za kama hizo! Jambo ambalo ni upotoshajiSent using Jamii Forums mobile app