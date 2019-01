Chia Seeds - Kilimo na Masoko

137 calories

Baada ya kujua manufaa ya Chia seesds nimeasmua kufanya majaribio ya namna ya kuzilima. Nimeanza na eka moja.Nimeshindwa kutafsiri maelezo haya kwa kiswahili, lakini kwa ufupi hii ni lishe iliyomo kwenye Chia seeds, Waweza pia ku-google Chia seeds:The reason chia seeds are so beneficial is due to them being rich in fiber , omega-3 fats, protein, vitamins and minerals.For example, one ounce (28 grams) of chia seeds contain about: ( 1 Chia seeds also contain essential fatty acids alpha-linolenic and linoleic acid; mucin; strontium’ vitamins A, B, E and D; and minerals, including sulphur, iron, iodine, magnesium, manganese, niacin and thiamine; and they’re a rich source of antioxidants. Soma 9 Chia Seeds Benefits, Chia Side Effects + Chia Seeds Recipes - Dr. Axe Naambatisha picha za mwanzo wakati zimeota, ikiwa ni wiki tatu baada ya kupanda