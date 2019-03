Chanzo cha usekula duniani(kutenganisha Dini na maisha)

nasrimgambo said:



halafu ukweli unabakia kuwa dini inapaswa kuwa kitu cha hiari eidha unaamani ama huamini hiyo ni juu ya mtu binafsi, haipaswi kuwa jukumu la serikali wala taifa kuhakikisha watu wanafuata dini fulani,



Sent using tatizo la viongozi wa dini wanaogopa watu wataacha kufuata dini, wasichojiuliza wao ni swali, mbona mungu kawaacha watu wake wafuate dini watakazo wao!!!, mbona mungu hashurutishi watu kwenye ishu za dini bali ni wenye kujikuta wana dini mnooo kuliko wezao ndio kutwa kucha wanakosa usingizi kuingilia maisha ya wengine wanaoonesha kuishi bila imani thabiti za kidinihalafu ukweli unabakia kuwa dini inapaswa kuwa kitu cha hiari eidha unaamani ama huamini hiyo ni juu ya mtu binafsi, haipaswi kuwa jukumu la serikali wala taifa kuhakikisha watu wanafuata dini fulani,Sent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

We need a secular state. Like in Tanzania, people are religious but the government is not.