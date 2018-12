Bila Magufuli kushika utawala awamu hii ya 5 je nchi ingekuwaje kufikia mwisho wa mwaka huu na kipindi kama hiki?

Hebu kidogo tuchemshe bongo. Nimeleta swali zuri tu tulijadili. Kama rais Magufuli asingeingia madarakani katikla awamu hii nchi ingekuwaje na hasa kwa watu MASKINI na wanyonge?

Sisemi he is flawless/mapungufu.



Maana ukweli kabisa nchi hii tulifikia kipindi cha mtu kulinga hata kukutisha kwa sababu ana hela na hela hiyo ni ya WIZI.

MNYONGE hakuwa na MTETEZI.

Sasa hivi hiyo TABIA HAIKO sote TUKO SAWA.



KODI zililiwa na wachache na kuiweka nchi hii katika hali NBAYA ya OMBA OMBA.

nIseme kuwa most of the elite and privileged kila WIKIENDI walikuwa wakienda DUBAI nk kula Bata. Wakati walala hoi wanahanahangaika hawakuwa na msaada wowote. LeoMACHINGA ANATAMBILIKA. Dah! Pongezi sana.Magufuli..



Sincerely speaking kama huyu mzee asingeingia madarakani awamu hii.

Basi nchi hii

iingemilikiwa na watu WACHACHE wenye hela..



Ni lazima nieleweke pia kuwa si kila jambo naweza kukubaliana naye. Kuna mengine natofautiana naye KIMITAZAMO, Bali anabaki kuwa ni rais wangu..

Kama ni Mapungufu hata mimi na wewe tunayo mengi tu.



Lakini KIUKWELI nchi hii Mh Dr.JPM AMAEIOKOA kabisa.

Angalia miundo mbinu yeti sasa.



Kununua Ndege mpya at least watalii WAJE MOJA KWA MOJA mpaka Tanzania ni jambo la KUJIVUNIA.



KABANA WEZI,



Makusanyo ya Kodi YANATUMIKA na TUNAONA.



Tanzanite yetu India hawana namna bali kufuata sheria.



ELIMU ya BURE NK. NK

Ni mengi sana.

Na yote haya ameyafanya within MIAKA 3



.

Ukweli ni kuwa hata ile hotuba aliyoitoa leo wakati akiweka jiwe la MSINGI la ujenzi wa barabara.



Ungeamwagalia body language yake, ikiwemo TONE yake na zaidi alIpotoa HISTORY yake ya MAONO aliyokuwa nayo tangu zamani ni ISHARA TOSHA kuwai alikuwa akiandaliwa na MOLA ILI ATUKOMBOE.



BODY language yake alionyesha as someone with a sincere heart kabisa/ Mwenye nia njema kwa ajili ya WATANZANIA.



Naamini mwaka 2019 tutakuwa mbali zaidi kisiasa na kiuchumi, Na nafikiri hata UHUSIANO kati ya UPINZANI na CCM utabaki wa kisiasa na wala si wa ugomvi.



Ahsante awamu ya 5

Ahsante Rais Magufuli na TEAM yako YOTE.



Kheri za Krismasi na mwaka mpya 2019. Maana naamini unakuja na MAPYA KABISA amabayo Watanzania wengi hatawale wasiokupenda watapiga about turn.



Uwe na mwaka mpya wa Kheri na baraka. Bila wewe nchi hii ilikuwa inaingia SHIMONI. Let the truth be told!



Swali langu KUU kama magufuli asingeingia utawalani awamu hii ya 5 nchi ingekuwaje KUFIKIA MUDA HUU?