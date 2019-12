B boyfriend nije kukutembelea kama nani wako?

Hizi ndoa za voda faster hata mwaka hauishi wanarudi hapa wanalia! Jamani nyie vijana mnaotaka kuoana pateni muda wa kusomana nyie pia na familia zenu kabla ndoa. Ndoa ni ngumu na nikifungo cha maisha. Ukitaka kuondoka kinakuchana personality yako hata ukijimwambafai but you will never be the same again! Don't mess up with marriage!