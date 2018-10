Ali kiba kama Man u vile.....

Nina mdau wangu mmoja yeye ni shabiki mkubwa wa bwana kiba ila kakata tamaa kabisa kwa sasa..

Mtazamo wangu kwa bwana kiba ni kwamba....



Nyimbo aliyotoa na kundi lake ni ya kawaida, ci ya kuimba yeye kiba iko kiwango cha under ground km alioimba nao



Utaratibu anaotumia kutambulisha wasanii wake sio mzuri,alitakiwa kumtoa mmoja mmoja na kumtambulisha kwenye media na kufanya promotion ya nguvu coz mziki wa sasa bila promotion huwezi fika mbali.



Ali kiba yuko slow sana haendi na wakati ..alitakiwa awe na watu makini wanamfanyie kazi ila inaonekana ni mbinafsi na hashauriki..na anapenda kutoa majibu mepesi kwenye hoja nzito.



Natambua yuko chini ya7 ila kiukweli naye7 yuko slowly sana Nina wasiwasi sana na utendaji wake wa kazi km angekuwa makini hata kwa30% sidhani km kiba angevurundavurunda hivi



Ali kiba anakumbatia mambo mengi kwa wakati 1 ambavyo inaonekana waziwazi vinamshinda

Mara Mziki Mara mpira(the rolling stone gathers no mosses)...



Kuna taarifa niliipata ameingia kwenye mpira lengo kuu ni kupromote kinywaji chake na ndio maana hata mashabiki wa mpira nao anawazingua tu haishi sababu kila siku na kucheza hachezi..



Mziki umechange sio km zamani unatoa nyimbo unaipa miezi6 sokoni ..Mziki wa sasa ni ngoma juu ya ngoma..



Watu wanapata nyimbo kwa haraka sana na wanazichoka kwa haraka sana hata km ni hit song...naamini wapo wanajf wako karibu na kiba kiukweli anadissapoint mashabiki..

Namshauri arudishe lile bifu lake upya ili arudi kwenye ramani lilimsaidia sana.



Anatakiwa ajifunze wengine wanafanyaje ila shida ya kiba ni kibri anahisi ataonekana anaiga ..hapana mfumo wa Mziki uko hivo utarukaruka mwishowe ili ufanikiwe lazima ufanye promotion ya kutosha



Uvyozungumzia waandishi bora na wenye sauti lazima utamtaja Ali kiba,Lazima abadilike lasivyo mpaka kufikia mwakani atakuwa wa kawaida sana...hakuna atakaye mstuka tena..itakuwa km benpol au chid benzi akitoa nyimbo, uwa ni kawaida hata km wakitoa nyimbo nzuri.



Nimeamua kumwongelea kiba cz wengi tunaamini ni giant musician after diamond au anaweza akawa the first than diamond inategemea na mtazamo wa mtu binafsi

......Kumshabikia Ali kiba sawa sawa na kula nywele.......

Povu ruksa cz najua wanazi wapo kipenda roho ula nyama mbichi.

"the drawing man will scratch a straw"