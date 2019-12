Wanawake Wana drama hatari

Pole sana mkuu,How I feel you.!!Mtu unaweza dhani umeumizwa lakini ukiyaskia ya mwenzio unamshukuru Mungu, sababu wewe umeguswa tu hata hujaumizwa.!Ni ngumu ila jifunze kuukubali ukweli kuwa it was never meant to be, jaribu ku move on and keep in your mind that this too shall pass!Hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho, hata hayo maumivu yana mwisho ipo siku hutoyasikia tena, I am talking from a very deadly experience, Just be strong, be passionate with yourself moreover focus on being in the best version of yourself.!!Siku zote kumbuka kuwa no matter how hard the situation you're passing through Maisha ni lazima yaendelee, na Muda hautosimama kukusubiri kuwa Glenohumeral joint yuko kule anaumia hawezi fanya chochote!! Never.!!the only revenge right now is 'SUCCESS'..!!