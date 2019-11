Uvumbuzi wa Isaac Newton Uliosahaulika

Missile of the Nation said: Newton alikuwa ni Unitarian Christian aliamini katika Upekee wa Mungu (Kama Wayahudi na Waislamu waaminivyo) , Hakuwa Trinitarian, hakuamini katika Trinity yaani Utatu mtakatifu.



Watu wasichojua ni kwamba Newton alikuwa zaidi kwenye mambo ya Theologia kuliko hata sayansi.

Aliandika kazi zake za Theologia zina maneno zaidi ya milioni tatu, ikionyesha kuwa alikuwa kwenye mambo ya dini zaidi ya sayansi.



Unitarian Christians wapo hata Thomas Jefferson miongoni mwa rais wa mwanzoni wa marekani alikuwa ni muumini wa Unitarianism Click to expand...

Ndiyo mkuu na hata alinyan'ganywa cheo alichopewa huko Cambridge university; " Fellow of the holy and undivided trinity" cheo ambacho alikaaa nacho kwa muda mrefu sana.Mwaka 1675 alipewa uchaguzi aachie cheo chake au akubaliane (compromise) na imani ya utatu kwa kiapo kwa mara mwisho, lakini aligoma na hilo lilimgharimu sio tu kuvuliwa hicho cheo bali hata kukosa malipo ya ₤ 60 (pound 60) kila mwaka, (miaka hiyo yalikuwa ni kitita).Alivuliwa hicho cheo kutoka hapo university kwa tuhuma za kukufuru utatu mtakatifu (heresy). Kwasababu kwa maoni ya Newton kumuabudu Yesu ilikuwa ni ushirikina na dhambi kuu.Akiandika kuhusu Newton, R, S, Westfall alisema:-"He recognized Christ as devine mediator between God and humankind, who was subordinate to the Father who created him"(R,C, WESTFALL The life of Issac Newton page 124)