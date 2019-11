Tweet ya Serikali yenyewe??Ni Kama wewe ujitangaze kuwa Ni mtu mkarimu, mzuri na mcha Mungu... blowing your own horn, having your cake and eat it.Hii Ni ile Serikali imekuwa ikiwadanganya inakuwa kwa 7.2% badala ya 4.1%?Hii Ni ile Serikali iliwaadanganya wakulima wa Korosho watalipwa hela zao?Hii Ni ile Serikali iliwaadanganya kuwa itajenga Bandari ya Bwagamoyo?Geza ulole usifanye nianzishe huu uzi kule jukwaa la siasa na kusumbua ukweliinfact I am doing so right now.