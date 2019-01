Fair said:

Ukiwekeza 20m kwenye biashara yoyote ile, minimum period ya return inabidi iwe lini?

Yani mtaji inabidi urudishe ndani ya muda gani?







Inategemea na biashara uliochagua, hukusoma payback period nini mzee kwenye financial management?"Value of money today will not be the same for tommorrow"