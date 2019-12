Ujana unapelekesha aisee....

Kiukweli maisha ya ujana yana changamoto sana ila leo nahitaji kuweka moja tu ambayo huwa IPO kwangu na kwa vijana wenzangu ambao bado hawajaoa .



Changamoto hii ni suala zima LA kusali na kumuabudu Mungu ktk ujana huu ...mm kama kijana ambae sijaoa ila nina mpenzi nakosa ujasiri wa kwenda church walau jumapili tu kutokana na dhambi ya kugegeda inayoniandama mm.....



Kwa ninavyojua ,ukitubu dhambi hutakiwi kuirudia na ukifanya hvyo basi unakuwa unalichezea neno LA Mungu tu yaani,sasa unakuta demu kaja getho au home kwako ijumaa, umemgegeda weeee hlf anaondoka jumamosi na jumapili unatakiwa ukasari,binafsi ninashindwa kabisa kuyakaribia madhabahu ya Bwana maana dhambi niliyoitenda jana yake ninaijua kabisa,huwa naona kufanya hvyo ni kumtania Mungu kabisa...istoshe hata nikisema nitubu bado haitoshi maana next weeks tu nyege zikirud baby atakuja na ataliwa and the circle begins again....



Kiukweli hakuna dhambi ambayo itanipeleka motoni kama hii maana kuiacha imekuwa ngumu sana na kuoa bado kama miaka kadhaa hivi,.....I always say to myself kwamba ikitokea nikafa saiv bhc moto utanihusu kabisa maana hata church siendi tena japo nina demu mmoja tu now ila kusali baada ya hz gegedo napata wakati mgumu sana....najiona mnafiki if I go to church that's why I decide to stay home waiting for another circle to begin though sipendi hii hali.



Nikisema nisiwe na mahusiano bhc kuna time nyege zinakuwa ktk hali ya juu sana kiasi nataman kila mwanamke apitaye mbele yangu mwisho unaweza kupiga punyeto..that's another sin and harm to ur own body....



My friends,brothers and sisters ,hili jambo nyie kwenu likoje ?? Mnawezaje kuishi na wapenzi bila kuwagegeda?? Mnapataje ujasiri wa kukaribia madhabahu after mgegedo?? Na kwa wale mlio singo,mnawezaje kuishinda dhambi ya kutamani wanawake mnaowaona barabaran na sehemu zngne??