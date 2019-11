Ugomvi baina ya RC Gambo na Mkurugenzi wa Jiji Arusha lashika kasi

Pascal Mayalla said: Mkubwa huwa hakosei, kauli ya mwisho ni ya mwisho, the boss is always right. Na ikitokea the boss asiwe sahihi ziko taratibu za kumrekebisha na sio kwa kutofautiana in public.

This is almost saying mkubwa ni Mungu kitu ambacho sidhani kama ni sahihi sana. Moja ya matatizo makubwa tuliyonayo kama nchi kwa sasa ni kwa sababu kuna watu wana-amini kwamba wao hawakosei. Wao always wako sahihi which is completely wrong na kwamba wanachosema wao kinapaswa kuwa hivyo hata kama kuna njia nyingine mbadala ambayo huenda ni bora zaidi.Mambo yamebadilika sana kwa sasa, mfano upatikanaji wa taarifa umebadilika sana na umerahisishwa mno, kuaccess information ni rahisi mno so hata namna ya uongozi inapaswa kubadilika sana. Na kwa uongozi hapa ninamaanisha mpaka ngazi ya familia. Baba kwa mfano, ukitaka kui-bulldose familia kwa kizazi hiki eti kwa sababu tu wewe ni baba ni lazima uchemshe.