TEAM B-13 ushuhuda wangu juu ya supernatural powers

kipozi said: hiyo nguvu ya kupata unachotaka kwa kuhisi umeshapata na kuanza kufurahia kua nacho kila mtu anayo sema wengi hawajui kuitumia Click to expand...

....Inafanyaje Kazi?Yaani unahisi unachotaka kupata halafu unafurahia are you normal?( You want somethin' go for it )Kwanini iwe ni kwa baadhi ya watu na sio watu wote waifahamu hiyo nguvu?Mwisho acheni kuishi kwa matamanio, Marekani haikujengwa kwa matamanio, People sweat for it!Alafu kuna mtu hapa ananiambia bangi ni nzuri, hebu subiri nimuonyeshe hili bandiko.FANYENI KAZI.