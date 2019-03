Stori ya kusisimua - Kizungumkuti!

Kizungumkuti! - 4



Na Bishop Hiluka



“Boss, kutana na Jackline Mgaya,” Kimaro alimzindua Carlos kutoka kwenye mawazo.



“Jacky, huyu ndiye Boss wangu anaitwa Carlos Mwamba, nadhani mlishakutana asubuhi pale AICC,” Kimaro akaendelea na utambulisho.



Jacky aliinua uso wake kumtazama Carlos usoni kisha akanyoosha mkono wake kumsalimia Carlos kwa adabu huku akiyakwepesha macho yake yalijaa aibu.



“Hello, Mr Mwamba,” Jacky alisema kwa sauti tulivu na nyororo iliyotosha kabisa kumtoa nyoka pangoni huku akiachia tabasamu bashasha.



“Hello! Karibu sana Jacky, nimefurahi kukuona tena,” Carlos alisema huku akilamba midomo yake iliyoanza kukauka.



“Hata mimi nimefurahi kukutana tena na wewe, Mr Mwamba,” alisema Jacky huku akiangalia chini kwa aibu, alionekana kuwa hawezi kumtazama mwanamume usoni kwa sekunde tatu mfululizo bila kukwepesha macho yake na kutazama kando kwa jinsi alivyojaa haiba na aibu. Carlos akamtazama Kimaro na kumpiga ukope.



“Kimaro, asante kwa kumfikisha mgeni wangu, sasa nenda kamuone yule binti wa mapokezi ana ujumbe wako,” Carlos alisema na Kimaro akaondoka bila kusubiri kwani alikwisha elewa kuwa fedha yake ilikuwa imeachwa pale mapokezi.



Carlos akamkaribisha Jacky kwenye sofa lililokuwa mle chumbani huku yeye akienda moja kwa moja kwenye jokofu dogo lililokuwemo mle ndani aambalo lilisheheni vinywaji mbalimbali.



“Jacky, sijui unatumia kinywaji gani?” aligeuza shingo yake akamuuliza Jacky.



“Anything that you can choose for me, Mr Mwamba,” (Chochote unachoweza kunichagulia) Jacky aliasema kwa sauti laini iliyozidi kumpagawisha Carlos na kuachia tabasamu pana.



Carlos alilamba midomo yake na kuchukua bilauri, kisha akarudi pale kwenye meza ndogo na kuchukua ile chupa kubwa ya Whisky na kumimina katika bilauri akampatia Jacky.



“Karibu sana Jacky, Nina furaha kubwa mno kuwa nawe kwa usiku huu,” Carlos alisema huku akipiga funda kubwa la mvinyo na kuonesha kusisimkwa.



“Hata hivyo, ninatamani sana kukufahamu zaidi, Jacky,” alisema tena Carlos baada ya kuikita juu ya meza ile bilauri.



“Unahitaji kufahamu kitu gani kuhusu mimi, Mr Mwamba?” Jacky aliuliza huku akikwepesha macho yake na kutazama kando kwa aibu.



“Just call me Carlos. I need to know everything about you… your life, relationship, everything,” (Niite Carlos tu. Nahitaji kujua kila kitu kukuhusu… maisha yako, uhusiano, kila kitu) Carlos alisema huku akimkazia macho Jacky.



“Why do you want to know about my life and everything? Is this an interrogation,” (Kwa nini unataka kujua kuhusu maisha yangu na kila kitu? haya ni mahojiano?) Jacky alisema huku akimtupia jicho Carlos akionesha kuwa na aibu.



“Not an interrogation… (Siyo mahojiano…) ni kwamba nina sababu zangu binafsi za kutaka kukufahamu kiundani,” Carlos alisema huku akinywa funda kubwa la mvinyo.



“Can you tell me what the reasons are?” (Unaweza kuniambia ni sababu zipi) Jacky aliuliza huku akimtazama Carlos kwa macho yake yaliyolegea.



“The only reason is that, I’m looking for a wife, (Sababu pekee ni kwamba, natafuta mke) na umebeba sifa zote za mwanamke anayefaa kuwa mke wangu,”



“Wife?” (Mke?) Jacky aliuliza kwa mshtuko.



“Yes a wife,” (Ndiyo, mke) Carlos alijibu kwa sauti tulivu huku akimtazama Jacky kwa makini.



“A handsome guy like you, you are still single up to now, or you want me to be your second wife?” (Mwanamume mtanashati kama wewe bado hujaoa hadi sasa, au unataka kunifanya mke wa pili?)” Jacky aliuliza tena huku akiendelea kumkazia macho Carlos.



“Trust me, I'm not married, and if you’re ready I’ll make you the most beautifull woman in the world. I’ll give you all luxuries,” (Niamini, sijaoa, na kama uko tayari nitakufanya mrembo kuliko wanawake wote duniani. Nitakupa starehe zote) Carlos alisema kwa kujigamba na kumfanya Jacky aangue kicheko hafifu.



“Jacky, I’m serious about this. It’s not a joke,” (Jacky, niko siriazi. Huu siyo utani) Carlos alisisitiza baada ya kuona Jacky anacheka.



“You don’t have to tell me, I can see it in your eyes…” (Wala huhitaji kuniambia, macho yako tu yanaongea…) alisema Jacky.



“But, are you sure that you love me and you want to marry me?” (Lakini una hakika unanipenda na unataka kunioa?) Jacky aliuliza.



“Yes, I’m ready anytime and any day,” (Ndiyo, tena niko tayari muda wowote na siku yoyote) carlos aliongea kwa kujiamini huku akimtulizia macho Jacky bila kupepesa macho.



Jacky alimtazama kwa makini sana kwa kitambo kirefu, ilikuwa ni kama vile alikuwa akiyasoma mawazo yake.



“What you need from me is a difficult thing, it’s about my life and yours…” (Jambo unalohitaji kwangu ni jambo gumu linalohusu maisha yangu na yako vilevile…) Jacky alisema kwa sauti ya tulivu huku akimtazama Carlos kwa makini.



“Kwa hiyo, halihitaji uamuzi wa papara, tunahitaji muda wa kufahamiana zaidi,” aaliongeza na kunyanyua bilauri ya mvinyo, akapiga funda kubwa na kuusikilizia wakati ulipokuwa ukiteremka tumboni.



“So what do you say?” (Kwa hiyo unasemaje?) Carlos aliuliza kwa sauti ya chini.



“Say what?” (Kusema nini?) Jacky akauliza huku akimtazama Carlos kwa mshangao.



“About tonight, will you spend this night with me? I need you so badly!” (Kuhusu usiku wa leo, tutakuwa wote usiku wa leo? Nakuhitaji vibaya sana!).



“It’s okay, but if you need love and comfort from me I’m ready to give you but not in exchange for money,” (Sawa, lakini kama unahitaji penzi na faraja kutoka kwangu niko tayari lakini si kwa kwa fedha) akasema Jacky.



Waliendelea na maongezi na mwishowe wakajikuta wakiwa kitandani, muda ule taa mbili za rangi nyekundu zilikuwa zinatoa mwanga hafifu wenye mg’ao na kufanya nusu ya chumba kuwa kizani.



Muda huo Carlos alikuwa amefumba macho yake huku akisikia raha ya aina yake wakati mikono ya Jacky ikichezea ikulu.



“Ooh Jacky… ooh… aah...” Carlos alilalama lakini Jacky hakumjali, aliendeleza utundu wake kwa kutumia mikono halafu taratibu akapiga magoti na kuanza manjonjo kwa kutumia mdomo wake, jambo lililomfanya Carlos atamani kupiga kelele kwa raha aliyoipata.



Haukupita muda Carlos alijikuta akiwa katika hali mbaya na hakuweza tena kuvumilia, hivyo wakaingia ulingoni. Ulikuwa ni mpambano mkali kila mmoja akionesha ufundi na kutaka kuutawala mchezo.



Walibadili kila aina ya mfumo wa uchezaji ili mradi kujihakikishia ushindi mnono mwisho wa mchezo, Jacky alijitahidi kumwonesha Carlos mautundu aliyokuwa nayo na kumfanya kutoa miguno kwa raha aliyojisikia huku akimimina ahadi nyingi ambazo aliapa kuwa angezitekeleza. Hadi dakika tisini wote walikuwa hoi wakitweta kama wakimbiaji wa mbio ndefu.



Itaendelea...