Rais Erdoğan (Turkey) na uzalishaji wa bangi.

Kwako na kwa wenzako watakao kurupuka kuandika UTUMBO.Uhalali wa kutumia baadhi ya VILEVI (Cannabis) kwaajili ya matumizi ya TIBA (Medical USE) inatofautiana kati ya nchi na nchi. Hii inatokana na SHERIA zilizotungwa na Umoja Mataifa (UN)Sheria hizi zinazotumiwa na baadhi ya nchi kuhalalisha matumizi haya, mfano Bangi;● The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (Ratified in 1961)● The 1971 Convention on Psychotropic Substances and the 1988 Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances .NCHI ZILIZO HALALISHA MATUMIZI YA BANGI (Kwa Matibabu au Starehe, Moja wapo).○ Uruguay○ Canada○ USA○ South Africa○ Spain○ Netherlands○ Australia○ Chile○ Colombia○ Germany○ Greece○ Israel○ Italy○ Norway○ Peru○ Poland○ ThailandFAID YA MAUZO YA BANGI (According to FORBES September 3, 2016).(Mapato/Returns kwa mwaka, za U.S.A kwa baadhi ya majimbo tu).$406.7 million Minnesota.$50 million Montana.$7.1 million New Hampshire.$17.4 million New Jersey ($37 million).$17.2 million New Mexico ($54.2 million).$91.1 million New York.$633 million Rhode Island.$106 million Massachusetts.$2.75 billion Nevada ($102.7 million).$1.56 billion Oregon.$17.7 million Columbia.$1 billion Washington.Hoja;☆ Je, kwanini Tanzania tusihalalishe KILIMO CHA BANGI kwaajili ya EXPORT nchi za nje??? (Annual Gain, Export Gain, Tax Gain n.k zikuwe kwa kasi ya SGR. Pamoja na kuongezeka kwa INVESTORS nchini).☆ Je, (Miraa, Khat, Gomba) nchi jirani ya kenya ni halali kwa kilimo, biashara na matumizi yake.FAIDA YAKE NCHINI KENYA KIUCHUMI (Ukiachilia mbali KODI).Takriban raia 500,000 wa kenya wanategemea kilimo cha hio bidhaa kwaajili ya kujikimu kimaisha, na Uingereza (Britain) ndio mnunuzi mkubwa kwa kiasi cha $25 MILLION kwa mwaka (Kabla ya kusitishwa 2014). Zaidi ya Ndege za cargo 15 zinaondoka kenya kila siku kwenda Somalia, kwa mauzo yenye thamani ya $400,000.*** Biashara gani Tanzania yenye kuingiza faida $400,000 kwa siku moja (Ukiacha BANK, TRA, TRAFIC POLICE, BANDARI)???.*** Tanzania kwanini tusihalalishe kama wenzetu kenya ili tujikwamue kwa mapato??? (Tunakaa kukera na kusumbua wakulima wa KOROSHO na WAFANYABIASHARA tu).Nawasilisha,