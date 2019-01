''Nipo kwenye dilemma ..ushauri please''

..ipo hiv,kuna msichana nipo naye kwenye mahusiano mwaka wa pili huu ...lakin toka mwanzo sikuwahi kumpenda kwa moyo wote ..ilitokea coincidence tu tukajikuta kwenye mahusiano ...mwanzon ilikuwa ni kama friends with benefits tu lakin yy ndiye alichangia kwa kiasi kikubwa at least kufikia hapa ...sasa kwa kipind hiki mimi najiona nahitaji kuwa na familia kwa maana umri unaruhusu kabisa na kipato cha kumudu majukumu ya familia nashukuru kipo...sasa tatizo hata nikiwa naye sijifeel chochote yan...kuna wakt hata kwenye sex ili mzuka uje wa kutosha basi kwenye fikra zangu nimfikirie mdada mwingine(tuliwah kuwa wapenz na huyo tukaseparate,ameolewa kwa sasa) ndio stimu zinakuja za kutosha....lakin huyu ndio yupo around kwa sasa , ambacho kinanipa shida ni kwamba kwa sababu nahitaj kuoa je niendelee na huyu huyu ambaye tayri tushazoeana lakin moyon kwangu hayupo na nimeshajilazimisha sana kumpenda lakin still bado namchukilia poa tu au nitafute mwingine ambaye moyo wangu utaridhika naye ndio niingie kwenye ndoa (hapa nafikiria kuanza upya kumzoea mtu mwingine na mapungufu yake uyazoee) by the way I'm turning 30 may mwaka huu na najihis nimechelewa kuanzisha familia..hapa ndio pananipa shida ..ushauri pleaseSent using Jamii Forums mobile app