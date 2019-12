Nimepigwa mzinga

Huyu demu nlimtongoza enzi za pointio Pilato, Long time ago in Betilehemu, Sikumla , mambo yakawa mengi mambo yakawa mambo , next day nkapita hivi kiukweli ni almost 4 years now, Juzi nkagongana nae social media , kanipa no tukachekiana, Namchatisha hajibu sasa leo msg kibao morning ,How are you , Bebe,umeamkajeNkajiuliza kuna nini Mara paap ntumie 10000 nko na shida nayo nitarudisha ooh sijui bebe wangu yupo china hatuwasiliani ikapanda ikashuka, sasa msg ya ntumie Hela sijaionaipo kwenye notification tuu inazubaaa .Mtihani wa kutuma hela nlipata 0 ,hivi mna nini kina dada We tulia siku nikiifata Papunenga mbona utakula pesa mingi tuu