wepson said: Habari wakuu

Nina SHIDAH NA sales software AMBAYO naweza register products , tengeneza quote , delivery note. NA invoice

Mkuu kuna software inaitwa Vision8 for sales and inventory management, imetengenezwa na kampuni (Exact software Limited) ya wazungu waliopo nchini Tanzania, hiyo itakusaidia kwa kila kitu kwani they are developers of their software in case kama utahitaji any customization. Waweza watafuta kupitia google au nichek pm nikupe mawasiliano yao, binafsi naitumia software yao kwenye sales records zanguSent using Jamii Forums mobile app