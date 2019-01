Msaada wa adobe programs

Johnny Impact said: Tatizo unalalamika sana. Ni sawa na dereva halafu unauliza jinsi ya kuweka gia namba 1. Watu wanashangaa iweje computer engineer aulize jinsi ya kudownload adobe.

N:B

Jaribu kutumia jina la computer engineer effectively ni sawa na kujiita msanii wa muziki na hajui kuimba watu watakushangaa. Ndiyo tatizo la kujiita ita majina ambayo taaluma yake haujasomea Click to expand...

Acha taarab jombaa sijakuuliza jins ya kudownload nmeuliza wapi ntapata setup ya hizo programs zisizohitaji licence keys, watch your tongue kwahiyo nishindwe kujua namna ya kudownload, after all down look me down coz nina knowledge kubwa ya computer kuliko hata hao walizozisomea na kama unashida na programing language kama HTML na zingne usisite kunicheki maana unaonekana muongeaji sana af hujui mambo, neno computet engineer limekuwasha sana au una certificate ya computer ukajifunza kudownload na kuintall VLC unajifanya mtaalam. Usijifanye mtaalam wa computer kumbe nanga tuu, am sure huna utaalam wowote ila kujua kakitu flan ushajifanya mjuaji,