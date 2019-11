Msaada: Nataka ujuzi katika biashara ya mobile money transfer

greta said: Ko aje na nini na nini uli umuamini Click to expand...

kwanini hauhitaji kufanya kazi BANK!!! what went wrong with banks ................ why you just make peepl dem asking many questions before start to help you?? JE UPO TAYARI KUFANYA KAZI KWENYE MICROFINANCE ?? NAFASI HIYO YA AFISA MIKOPO? UPO MKOA GANI? NA UNAFIKIRI MKOA GANI UTAWEZA KUFANYA KAZI UZURI ZAIDI.