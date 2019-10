Msaada kwa mtu anayetoa jasho kwapani lenye harufu kali.

Pole. There are couple of things he needs to do.

Kwanza mwambie ale tui la nazi au awe anatafuna nazi nusu kwa siku kila siku for two weeks then anapumzika kidogo then anaendelea. Nazi has proven to improve skin structure hence to prevent the skin from making much sweat. That improvement mean kile kinachotoka kwenye ngozi ni jasho lisilo na vimeng'enya vingine zaidi tu ya maji.

Pili mwambie awe anatumia deodorant ile yenye kimpira kama cha golf kwa juu. Ile akijipaka pia huzuia kutoka kwa jasho jingi...

Ziadi zaidi, azingatie usafi kama kunyoa makwapa na kuoga mara kwa mara.