Mohamed Said na Historia ya TANU

JIBU LA BWANA KARUGENDO​

Hiyo hapo juu ni barua aliyoniandikia Bwana Karugendo akinilaumu kwa kuandika kitabu cha Maisha ya Abdulwahid Sykes, ‘’The Life and Times of Abdulwahid Sykes (1924 – 1968) The Untold Story of the Muslim Struggle Against British Colonialism in Tanganyika.’’Padri amenishtumu kwa ‘’kuvuruga,’’ historia ya nchi yetu. Bwana Karugendo hajapatapo kusema kweli kama alivyosema maneno hayo. Kweli kitabu hiki kimevuruga historia ya nchi yetu. Kitabu hiki kilipochapwa London mwaka wa 1998 na kikaanza kusomwa palipita kishindo. Nini kilisababisha kishindo hiki? Historia ya uhuru wa Tanganyika na historia ya TANU ilikuwa imekwishaandikwa na ikifahamika. Lakini historia zote hizo zilikuwa na kasoro moja kubwa sana. Historia hizi zilikuwa hazitaji jina la ukoo wa Sykes. Hawa akina Sykes wana umuhimu gani katika historia ya Tanganyika? Sasa hapa itakubidi usafiri urudi nyuma wakati Tanganyika inatawaliwa na Wajerumani. Kamanda Herman Von Wissman alikwenda Msumbiji kutafuta askari mamluki kuja Tanganyika kusaidia jeshi la Wajerumani waliokuwa wanapigana na wananchi wa Tanganyika. Pangani wakipambana na Abushiri bin Salim na Iringa wakipambana na Chief Mkwawa. Hivi ndivyo babu yake Abdulwahid Sykes, Sykes Mbuwane alivyoingia Tanganyika mwishoni mwa miaka ya 1800 na Kleist akazaliwa Pangani mwaka wa 1894. Kleist Sykes kabla ya kufariki mwaka wa 1949 aliandika maisha yake na huu mswada ukaja kujumuishwa katika kitabu alichohariri John Iliffe, ‘’Modern Tanzanians,’’ kilichochapwa mwaka wa 1973 kutokana na Seminar Paper ya Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam aliyoandika mjukuu wake, Aisha ‘’Daisy,’’ Sykes mwaka wa 1968 (A.D. Sykes ‘’The Life of Kleist Sykes,’’ University of Dar es Salaam Ref. No. JAN/HIST/143/15).