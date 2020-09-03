INAUZWA Miche ya kisasa ya matunda inauzwa

INAUZWA Miche ya kisasa ya matunda inauzwa

Lily Tony

Lily Tony

JF-Expert Member
Joined
Feb 6, 2019
Posts
3,297
Reaction score
4,322
Habari,Natumaini mko salama na poleni na majukumu ya kila siku.Karibu ujipatie miche ya kisasa ya matunda.

Tunapatikana Chuo kikuu cha kilimo (SUA) lakini tunatuma na mikoani kwa uaminifu mkubwa.

Pia ipo huduma ya kufanyiwa layout na kupandiwa miche yako shambani kwako,team ya wataalamu inafika mkoa uliopo.Kwa maswali na maelezo zaidi 0719527062/0757056472.Karibu tukuhudumie.

Screenshot_2020-09-03-09-56-41-1.png


IMG-20200901-WA0017.jpg


IMG-20200901-WA0014.jpg


2020-09-02 15.10.00.jpg


2020-09-02 15.16.31.jpg


2020-09-02 15.12.22.jpg


2020-09-02 15.13.53.jpg


2020-09-02 15.15.44.jpg


2020-09-02 15.37.41.jpg


2020-09-02 15.35.56.jpg


IMG-20200901-WA0030.jpg


2020-09-02 15.33.38.jpg


20200902_120921.jpg


2020-09-02 15.39.01.jpg
 
Lucas Mobutu said:
naomba nikuulize mkuu,hivi minazi inaweza kuota kanda ya ziwa ?
Click to expand...

•Minazi inastawi vizuri katika maeneo yenye mvua nyingi au mabonde yenye unyevu mwingi.
•Kiangazi kisichozidi miezi 3
•Udongo wa tifutifu au kichanga
•Joto angalau 25-30C
•Pia inahitaji mwangaza wa jua wa kutosha. Hivyo basi, minazi hustawi zaidi kwenye mikoa ya ukanda wa Pwani na Mikoa ya kusini. Tofauti na maeneo hayo basi huwezi kupata matokeo mazuri.
 
Nazareth said:
Nishachukuwa namba zako tayari vizuri ni kwamba mwezi ujao nna matarajio ya kija Morogoro lengo kuu ni kuwekeza kwenye ardhi hasa Mashamba so sitotaka yakae bure i hope itanisaidia katika ushauri wa kilimo na mambo mengine
Click to expand...
Karibu sana Morogoro lakini karibu pia SUA tukuhudumie boss. Tutakuwa bega kwa bega katika kufikia malengo yako.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register