Mambo unayoweza kuyafanya kwa fedha kiasi cha Laki tano

white wizard said: Haya mambo bwana ukiyasoma kwenye maandishi, utayaona ni rahisi kweli kama vile bushman alivyokuwa anaichambua report ya CAG, kwa kukopa namba, hiiunaitoa huku, unaiweka hapa mambo yanajipa!!! Baba ingia uwanjani, ndio utaona kumbe ni shughuri!!! Na tatizo lenu huwa hamuongelei kabisa risk zilizopo kwenye kilimo, hasa kwenye haya mazao ya muda mfupi!!, nyanya, bamia, tikiti, vitunguu, kuwa yakishaaiva, ni kukubaliana tuna bei yasoko, kwani huwezi yatunza, tofauti namazao mengine!! Juzi kuna mdau humu, alisema alilima tikiti kama la milioni 2.5,akalileta sokoni, hapo alikula hasara ya milioni 2!!!kilimo sio rahisi ki hivyo. Click to expand...

"If you tell a poor man the trials of getting rich, he will decide to remains poor! "