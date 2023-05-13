Mada maalum ya ndege toka FB

IPI KAZI YA 'FLAPS' KWENYE NDEGEVISAIDIZI VYA KUPAA(Lifting Devices)Kiufundi ndege inahitaji njia fupi ya kuruka na kutua ili ifanye kazi ndani ya mipaka ya kiwanja.Lakini mwendo mdogo hauwezi kunyanyua ndege ikihitaji kupaa wala kushikilia ndege hewani ikitaka kutua kwasababu 'pressure' ya hewa inayohitajika kunyanyua mbawa chini pia itakuwa ndogo.Hapo ndipo wataalamu wa maumbohewa (Aerodynamics) wakabuni vifaa vya kusaidia ndege kuruka na kutua katika mwendo mdogo.Vifaa hivyo ni kama 'Flaps, 'Slats na 'Spoilers' /Speedbrakes n.k#FLAPSNi sehemu inayotembea nyuma ya mbawa(trailing edge) ambayo hupinda kuelekea chini au kuchomoka nyuma na kupinda kuelekea chini.Wakati wa kupaa 'Flaps' hupinda chini kwa nyuzi kadhaa (degrees°) ili kusaidia kuongeza pressure zaidi ya kusukuma mbawa juu (lift).Flaps kwa urukaji huongeza kiasi ukubwa wa bawa na kulazimisha hewa inayopita chini ya bawa kugonga kunyanyua bawa juu (action & reaction)Wakati wa kutua 'Flaps' hupinda chini kwa nyuzi nyingi zaidi kuongeza ukubwa wa mbawa na kubadili kuwa umbo ambalo linahifadhi 'pressure' kubwa zaidi na kuburuta (drag) ili kutua kwa mwendo mdogo pasipo kupoteza mnyanyuo (lift).#SLATS (pia Slots)Ni sehemu inayotembea mbele ya mbawa.Hizi ni kama bapa nyembamba za chuma zinazokunjuka na kufunga mbele ya mbawa ili kuongeza ukubwa na ufanisi wa hewa kupita.'Slats' mara nyingi zinatembea pamoja na 'Flaps'Hii mara nyingi ni Kwa ndege kubwa.Kuongezeka ukubwa wa mbawa husaidia ndege kuruka na kutua kirahisi katika mwendo mdogo zaidi.'Flaps na Slats' hutumika mara nyingi kwenye kuruka na kutua.#SPOILERS/SPEEDBRAKE'Spoilers' ni paneli zilizowekwa juu ya mbawa.Mara nyingi ndege inapogusa chini wakati wa kutua huwa zinanyanyuka juu ya mbawa.Kazi yake ni kukinzana/kuvuruga/kukinga hewa inayopita juu ya mbawa ili kuongeza mburuto kwenye ndege (drag) iweze kupunguza mwendo kwa haraka zaidi.Pia zinasaidia kuongeza uzito wa ndege kwa kuikandamiza kwenye barabara ili breki za tairi zikamate vizuri inapotua'Spoilers' au 'SpeedBreak' pia hutumika angani kama kupunguza kasi ya ndege kwa dharura/haraka.Katika ukataji wa kona angani, baadhi ya 'Spoilers' inaweza kusaidiana automatiki na vielekezi vingine kama #Aileron au #Flaperon.Kumbuka 'Spoilers' na 'Slats' sio rahisi kukuta kwenye ndege zote hasa ndogo kwakuwa hazina mwendo mkubwa wa kupaa na kutua.Lakini pia Ndege kubwa (heavy aircraft) zinahitaji kupunguza mwendo haraka wakati wa kutua hivyo mara nyingi zinatumia brake tatu kwa wakati mmoja ili kusimama haraka,1>'Spoilers'(speedbrake),2>'Reverse' za injini (Thrust reverser) na3>'Brake' za tairi.NB:Lengo la Elimu hii ni kutoa mwangaza mdogo tu wa awali.Tumia muda wako kujisomea kiundani.