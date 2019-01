Ladies.....lol

Rebeca 83 said: He is in his 35-50 yrs....



ana mtoto mmoja,....angekua na wengi kwa mama mmoja...ni sign anapenda watoto….



watoto wakiwa kwa mababy mama tofauti hapo majanga...



ukiona ana umri huo na ana mtoto mmoja tu ujue ni selfish anayeona Maisha yake kayamaliza,hana haja ya kuaoa na kuanzisha familia...iliyobaki ni kuwatumia tu wanawake…………………………



Mavazi yake,utagundua anavaa kama mtu aliyepitwa na umri vile..lol...namaanisha mavazi sio appropriate kwa age yake...utam spot tu..lol



He enjoys chasing,and as soon ukionyesha unataka commitment anakutafutia sababu akuache….



Nyingine jazieni tupeane ufahamu..lols

Ni kweli atakua kasha kua frustrated na kunguru za kike haziaminiki, ....ukiwa victim you will regret through out your life "never ever trust a woman in your life"Sent using Jamii Forums mobile app