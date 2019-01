KWA BAJETI YA TSH. 650,000 - 700,000/=, NAHITAJI KUNUNUA LAPTOP.

Naipuli said:

Natumai mko vizuri na tunaendelea vema mwaka huu.



Nahitaji kununua Laptop kwa matumizi ya kawaida, ingawa mara chache nakuwa na matumizi heavy kidogo. Natumia software mbalimbali, games etc.



Bajeti yangu ni hiyo, naombeni ushauri wenu wa Brand ipi ya Laptop ninunue, Wapi kwa DAR naweza kupata Laptop mzuri, bora na Imara ambazo ni aidha NEW au REFURBISHED.

Lakini pia zenye sifa zipi mzuri kitaalamu.



Nimezowea kutumia HP na DELL, unaweza kunishauri vinginevyo. Ila kwenye issue sijui za Processor, CPU, HDD/SSD, Battery etc ndiko ninahitaji zaidi coz sina uzoefu huko na nimesikia huwa zina athari kubwa kwenye performance ya Computer.



Ahsante!



CC: Chief-Mkwawa



HP Probook 640 G1IN NEW CONDITIONSpecificationsCore i5 (4th Gen) 2.6GhzHDD; 500GBRAM; 4GB (Can be upgraded upto 16GB)Dedicated Graphics Card; Intel HD 2GBComes with an adaptive displays adjusting to prevent eye strainFingerprint ScannerBattery Life; 4-5 Hours Depending with usage= Video playback last 5hrsBattery; Li-Ion6 CellDVD RwAlso equiped to work as a powerbank for charging phones even when its off.Comes with all updated driversComes with Windows 10 ACTIVATEDHii itakufaa kwa bei yako?Sent using Jamii Forums mobile app