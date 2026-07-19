Kujenga maisha nayoyatamani

2v2
Senior Member
- May 7, 2025
- 143
- 193
Leo nimeamua kuanza kuandika mawazo yangu kuhusu safari ya kujenga maisha ninayotamani.
Sina uhakika nitafika mbali kiasi gani, lakini najua jambo moja: miaka ijayo nataka niweze kurudi hapa na kuona nilikotoka.
Ninajifunza biashara, teknolojia, kilimo na namna ya kujenga vyanzo vya mapato vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu.
Kila hatua nitakayopiga, kila kosa nitakalofanya na kila somo nitakalojifunza nitajaribu kushirikisha hapa. Lakini si kila kitu nitakiandika hapa.
Labda nitawahamasisha wengine.
Labda nitajihamasisha mwenyewe.
Sina uhakika nitafika mbali kiasi gani, lakini najua jambo moja: miaka ijayo nataka niweze kurudi hapa na kuona nilikotoka.
Ninajifunza biashara, teknolojia, kilimo na namna ya kujenga vyanzo vya mapato vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu.
Kila hatua nitakayopiga, kila kosa nitakalofanya na kila somo nitakalojifunza nitajaribu kushirikisha hapa. Lakini si kila kitu nitakiandika hapa.
Labda nitawahamasisha wengine.
Labda nitajihamasisha mwenyewe.