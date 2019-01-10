Kibonde, mwombe radhi Waitara


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Pdidy

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Pdidy

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#1
UNAPORUHUSU. NAIBU WAZIRI KUONGEANA WEWE ULE N HESHIMA KWAKO ANA MAMBO MENGI YA KUFANYA

SASA KWANINK UOMBE RADHI

1))SIPENDI ULIPOONGELEA SWALA LA MH RC WA ARUSHA NA MKUU WA WILAYA YALE N MAMBO YA KICHAMA NA WAMESHAYAMALIZA UKIWAZA KUYAKUZA

UNAPOSEMA MKUU WA WILAYA AMEKOSEA WELL INAWEZEKANA LAKN UNAPOSEMA NINGEKUWA MM NINGEMTOA NJE DC AMA ASIONEKANE KABISA
AIPENDEZI REDIO YENU N YA UPENDO NA SIO KUONGEZA UHASAMA

2))HILI LA MH WAIYARA UMEMRUHUSU MPAKA AMEMALIZA AMESE.A WAZI SWALA LA ADA ELEKEZI ATALISIMAMIA NA KUANGALIA UPYA HAYO N MAWAZO YAKE

LAKINI USISEME MH AMECHANGANYA MAMBO KABISA HAPO MWISHONI MNS UMEMWITA KUMKOSOA AMA

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Pdidy said:
UNAPORUHUSU. NAIBU WAZIRI KUONGEANA WEWE ULE N HESHIMA KWAKO ANA MAMBO MENGI YA KUFANYA

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Duuuuh!!! Hebu soma ulichoandika kabla ya kupost,japo tatizo nimejua ni nn!!! Rekebisha kiandikio chako

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Gutternberg

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#16
Pdidy said:
UNAPORUHUSU. NAIBU WAZIRI KUONGEANA WEWE ULE N HESHIMA KWAKO ANA MAMBO MENGI YA KUFANYA

SASA KWANINK UOMBE RADHI

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Tulia unapoandika basi tukuelewe daah
 
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moesy

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moesy

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#17
Uyu mleta mada inavyoonekana uwezo wa kuongea kwenye vijiwe vya kahawa anao makubwa sana,,tatizo uwezo wa kuandika ni sifuri kubwa.Mungu hawezi kukupa vyote.
 
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