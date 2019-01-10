Kibonde, mwombe radhi Waitara

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Pdidy
JF-Expert Member
Joined Nov 22, 2007
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UNAPORUHUSU. NAIBU WAZIRI KUONGEANA WEWE ULE N HESHIMA KWAKO ANA MAMBO MENGI YA KUFANYA
SASA KWANINK UOMBE RADHI
1))SIPENDI ULIPOONGELEA SWALA LA MH RC WA ARUSHA NA MKUU WA WILAYA YALE N MAMBO YA KICHAMA NA WAMESHAYAMALIZA UKIWAZA KUYAKUZA
UNAPOSEMA MKUU WA WILAYA AMEKOSEA WELL INAWEZEKANA LAKN UNAPOSEMA NINGEKUWA MM NINGEMTOA NJE DC AMA ASIONEKANE KABISA
AIPENDEZI REDIO YENU N YA UPENDO NA SIO KUONGEZA UHASAMA
2))HILI LA MH WAIYARA UMEMRUHUSU MPAKA AMEMALIZA AMESE.A WAZI SWALA LA ADA ELEKEZI ATALISIMAMIA NA KUANGALIA UPYA HAYO N MAWAZO YAKE
LAKINI USISEME MH AMECHANGANYA MAMBO KABISA HAPO MWISHONI MNS UMEMWITA KUMKOSOA AMA
AIPENDEZI MBADILIKE
SASA KWANINK UOMBE RADHI
1))SIPENDI ULIPOONGELEA SWALA LA MH RC WA ARUSHA NA MKUU WA WILAYA YALE N MAMBO YA KICHAMA NA WAMESHAYAMALIZA UKIWAZA KUYAKUZA
UNAPOSEMA MKUU WA WILAYA AMEKOSEA WELL INAWEZEKANA LAKN UNAPOSEMA NINGEKUWA MM NINGEMTOA NJE DC AMA ASIONEKANE KABISA
AIPENDEZI REDIO YENU N YA UPENDO NA SIO KUONGEZA UHASAMA
2))HILI LA MH WAIYARA UMEMRUHUSU MPAKA AMEMALIZA AMESE.A WAZI SWALA LA ADA ELEKEZI ATALISIMAMIA NA KUANGALIA UPYA HAYO N MAWAZO YAKE
LAKINI USISEME MH AMECHANGANYA MAMBO KABISA HAPO MWISHONI MNS UMEMWITA KUMKOSOA AMA
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