KIBABA BABA NA KIMAMA MAMA

Huna sababu ya kuandika kwa herufi kubwa wala kuwachimba biti mods.



Anyway, kids are curious by nature na wanapenda kuiga wanachokiona katika environment yao. Yaani Monkey See Monkey Do.



Na ndo maana unakuta watoto wanaangukia what their parents or guardians did, iwe positive or negative.



Cha kufanya ni kuwa monitor watoto katika michezo yao. Wacheze sehemu salama, michezo yenye adabu na yenye kuwakuza akili na miili yao.