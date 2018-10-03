KIBABA BABA NA KIMAMA MAMA

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DsmicSound
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WANA JAMVI ZA SAA HIZI...
NINGEPENDA KUFAHAMU HIVI HII AKILI YA MICHEZO HII KWA WATOTO TULIYOCHEZA AU WANAYOCHEZA...KISAIKOLOJIA WATOTO HUWA IDEA HII WANAITOA WAPI...MAANA WANA PRACTICE VINGI SANA...
ILA JF MODS MNA KATABIA KAKUFUTA NYUZI ZANGU...HAYA FUTENI NA HUU...
NINGEPENDA KUFAHAMU HIVI HII AKILI YA MICHEZO HII KWA WATOTO TULIYOCHEZA AU WANAYOCHEZA...KISAIKOLOJIA WATOTO HUWA IDEA HII WANAITOA WAPI...MAANA WANA PRACTICE VINGI SANA...
ILA JF MODS MNA KATABIA KAKUFUTA NYUZI ZANGU...HAYA FUTENI NA HUU...