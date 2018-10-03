KIBABA BABA NA KIMAMA MAMA


DsmicSound

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DsmicSound

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#1
WANA JAMVI ZA SAA HIZI...

NINGEPENDA KUFAHAMU HIVI HII AKILI YA MICHEZO HII KWA WATOTO TULIYOCHEZA AU WANAYOCHEZA...KISAIKOLOJIA WATOTO HUWA IDEA HII WANAITOA WAPI...MAANA WANA PRACTICE VINGI SANA...

ILA JF MODS MNA KATABIA KAKUFUTA NYUZI ZANGU...HAYA FUTENI NA HUU...
 
Mbao za Mawe

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#3
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Mbao za Mawe

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#3
Nikichangia hiyo aya ya pili kwanza kabla Mods hawajafuta uzi wako ni kwamba JF imekuwa mbovu sana kila uzi ukifungua umefutwa.

Hii JF itakuja kuwa na maisha mafupi kama hamtaki watu wawe huru kwenye hoja zao.

Fyekelea mbali Mods wapuuzi.
 
Madame S

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#4
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Madame S

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#4
Changia mada bas
Mbao za Mawe said:
Nikichangia hiyo aya ya pili kwanza kabla Mods hawajafuta uzi wako ni kwamba JF imekuwa mbovu sana kila uzi ukifungua umefutwa.

Hii JF itakuja kuwa na maisha mafupi kama hamtaki watu wawe huru kwenye hoja zao.

Fyekelea mbali Mods wapuuzi.
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Karucee

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#5
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#5
Huna sababu ya kuandika kwa herufi kubwa wala kuwachimba biti mods.

Anyway, kids are curious by nature na wanapenda kuiga wanachokiona katika environment yao. Yaani Monkey See Monkey Do.

Na ndo maana unakuta watoto wanaangukia what their parents or guardians did, iwe positive or negative.

Cha kufanya ni kuwa monitor watoto katika michezo yao. Wacheze sehemu salama, michezo yenye adabu na yenye kuwakuza akili na miili yao.
 
Sky Eclat

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Sky Eclat

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#6
Watoto ni waigizaji wa kila kitu wanachoona kwa wakubwa. Ukiwa na mtoto wa kiume mnunulie toy car kama gari unayoendesha. Utamuona ukiosha gari yako na yeye anaosha ya kwake.

Mama ukiwa na mtoto mchanga utamuona binti yako wa miaka 3-5 anamfanyia dolly wake yake yote unayonfanyia mtoto wako.
 
Mbao za Mawe

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#9
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#9
Mwanadamu ameumbwa na asili ya utambuzi hata kama hatafundishwa basi ataweza Kufanya pekee yake pasipo kuelekezwa.

Watoto huishi na wazazi japo sio wote ila huona pia maisha ya watu wengine nje ya pale waishipo, hata kwako wewe sidhani kama kuna mtu alikushika uume kukufundisha namna ya kujamiiana ila ni vitu tu ambavyo vipo katika fahamu zetu.
 
Mbao za Mawe

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#16
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Mbao za Mawe

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#16
Madame S said:
Ila wewe hahahhahahaa ujue hua unanifrahisha sana? Usifikie kukwaza watu bana we jibu lakini usimkwaze mtu
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Dah kugombana ni starehe yangu hata ukija kubahatika kuniona utagundua sura yangu imepitia majaribu mengi ya ngumi.
 
kapalamsenga

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#17
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kapalamsenga

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#17
Sky Eclat said:
Watoto ni waigizaji wa kila kitu wanachoona kwa wakubwa. Ukiwa na mtoto wa kiume mnunulie toy car kama gari unayoendesha. Utamuona ukiosha gari yako na yeye anaosha ya kwake.

Mama ukiwa na mtoto mchanga utamuona binti yako wa miaka 3-5 anamfanyia dolly wake yake yote unayonfanyia mtoto wako.
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Kuna mtoto wangu wa kiume anamiaka 5, huwa anaoshwa sasa mwezi jana alikuwa na birthdate yake, nashangaa usiku huo kaja kaniambia dady sitaki kuoshwa na mtu mimi mkubwa sasa, nikamkubalia na mm nikamwambia nataka nione unavyojiogesha mwenyewe. Alipoenda kuoga nikamwangalia, nikamuuliza ulijulia wapi kuoga mwenyewe akadai eti huwa anaona kwenye tv nikashangaa sana.
 
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