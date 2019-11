Je, unaweza vipi kushinda maumivu ya kusalitiwa?

Mara nyingi mtu anayechukua maamuzi ya kuua mtu ama kujiua mwenyewe ni ile hali ya kuwa stressed/depressed



Moja of the best way to overcome stress ni kuongea na mtu....to let it out,na kuna namna nyingi za kuyatoa yaliyo moyoni,kama hivi JF

Kimsingi tabia ya usiri uliopitiliza sometimes una madhara kama haya



Kuna ule usemi "everybody needs somebody"

Tukubali tukatae,huwezi kusurvive on your own,kuna some cases zinahitaji msaada kutoka kwa mtu